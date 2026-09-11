СМИ: Sony отказалась издавать Physint из-за срыва сроков и растущего бюджета

Sony Interactive Entertainment отказалась от издания Physint — нового стелс-экшена Kojima Productions, который Хидео Кодзима создаёт как духовное продолжение своего подхода к шпионским играм. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, одной из главных причин стали финансовые опасения. Разработка Physint якобы не укладывается в первоначальные сроки, а итоговый бюджет «значительно превысит запланированный». При этом до релиза игры, которая всё ещё находится на раннем этапе разработки, остаётся несколько лет.

Sony также не устроили перспективы окупаемости проекта. Источники Bloomberg утверждают, что две предыдущие игры Kojima Productions, изданные компанией, — Death Stranding и Death Stranding 2: On the Beach — не оправдали ожиданий Sony по выручке.

Отдельным фактором стала эксклюзивность. Sony якобы не хотела вкладывать сотни миллионов долларов в проект, который в итоге не останется эксклюзивом PlayStation. Death Stranding и её продолжение также выходили за пределами платформ Sony, причём права на соответствующую интеллектуальную собственность принадлежат Kojima Productions.

По информации Bloomberg, ситуацию также изменили кадровые перестановки внутри Sony. Многие руководители, поддерживавшие тесные отношения с Кодзимой после его ухода из Konami и основания собственной студии, за последние годы покинули компанию.

После отказа Sony проектом якобы заинтересовалась Xbox. Microsoft рассматривает Physint как более выгодную инвестицию, поскольку планирует выпустить игру не только на Xbox, но и на ПК. Представитель Xbox подтвердил доверие к Kojima Productions и заявил, что компания верит в способность студии создавать AAA-игры с новой интеллектуальной собственностью.

Таким образом, Physint, по данным Bloomberg, столкнулась не с отсутствием интереса со стороны издателей, а с изменением финансовой модели проекта. Sony решила не брать на себя потенциально огромные расходы и риски, тогда как Xbox увидела преимущества в более широком мультиплатформенном выпуске.