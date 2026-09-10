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Physint TBA
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
6.8 39 оценок

Sony уличили в обмане: Кодзима заявил, что PlayStation отказалась финансировать его проект, поэтому он ушел к Xbox

2BLaraSex 2BLaraSex

10 сентября 2026 года PlayStation официально объявила о прекращении сотрудничества с KOJIMA PRODUCTIONS по проекту PHYSINT. В своем заявлении компания написала, что "после тщательного рассмотрения приняла трудное решение отойти от сотрудничества" с Хидэо Кодзимой над этой игрой, при этом подчеркнув "огромное уважение" к видению режиссера и сохранив "тесные отношения" после трех десятилетий совместной работы.

Xbox получила права на издание игры Хидео Кодзимы PHYSINT, ранее закреплённые за PlayStation

Однако почти сразу после этого сам Хидэо Кодзима опубликовал развернутое заявление, которое меняет картину. По словам создателя Death Stranding и Metal Gear, еще в середине июня 2026 года его студия получила внезапное уведомление от PlayStation Studios о том, что они отменяют проект PHYSINT. Кодзима указал на то, что PHYSINT - важный проект для него лично и для студии, поэтому в течение трех месяцев команда активно искала нового партнера. В итоге выбор пал на Xbox.

В середине июня этого года мы неожиданно получили уведомление от PlayStation Studios о том, что они отменяют проект PHYSINT. PHYSINT - важный проект как для меня лично, так и для KOJIMA PRODUCTIONS. Полные решимости сохранить проект, мы последние три месяца неустанно искали нового партнера. В ходе консультаций и переговоров с людьми из самых разных областей мы нашли в XBOX партнера, с которым разделяем общее видение будущего, и решили снова объединить с ним усилия. Будьте уверены, что разработка PHYSINT, нашего знакового шпионского экшена, продолжается и будет продолжаться.

В заявлении PlayStation разрыв с Кодзимой представлен как взаимное решение, однако по версии Кодзимы, Sony фактически единолично отказалась от финансирования и остановила проект, после чего студии пришлось искать нового издателя. Заявление Sony в соцсети уже получило "Примечание сообщества" - метка в социальных сетях, которая позволяет обычным пользователям добавлять контекст и опровержения со ссылками на источники к потенциально недостоверным публикациям.

Индустрия 10
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Комментарии:  64
Ваш комментарий
Melodic Osrik

у сони провал за провалом, нраица

55
SexualHarassmentPanda

А его последние игры собирали тонну прибыли в продажах ? Решение Сони более чем логичное в данном случае.

Он лепит авторский артхаус нацеленный на узкий круг людей. А требует за это бюджеты полноценной ААА

37
DemandingRufus

Игровое подразделение Сони в