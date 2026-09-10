Sony уличили в обмане: Кодзима заявил, что PlayStation отказалась финансировать его проект, поэтому он ушел к Xbox

10 сентября 2026 года PlayStation официально объявила о прекращении сотрудничества с KOJIMA PRODUCTIONS по проекту PHYSINT. В своем заявлении компания написала, что "после тщательного рассмотрения приняла трудное решение отойти от сотрудничества" с Хидэо Кодзимой над этой игрой, при этом подчеркнув "огромное уважение" к видению режиссера и сохранив "тесные отношения" после трех десятилетий совместной работы.

Однако почти сразу после этого сам Хидэо Кодзима опубликовал развернутое заявление, которое меняет картину. По словам создателя Death Stranding и Metal Gear, еще в середине июня 2026 года его студия получила внезапное уведомление от PlayStation Studios о том, что они отменяют проект PHYSINT. Кодзима указал на то, что PHYSINT - важный проект для него лично и для студии, поэтому в течение трех месяцев команда активно искала нового партнера. В итоге выбор пал на Xbox.

В середине июня этого года мы неожиданно получили уведомление от PlayStation Studios о том, что они отменяют проект PHYSINT. PHYSINT - важный проект как для меня лично, так и для KOJIMA PRODUCTIONS. Полные решимости сохранить проект, мы последние три месяца неустанно искали нового партнера. В ходе консультаций и переговоров с людьми из самых разных областей мы нашли в XBOX партнера, с которым разделяем общее видение будущего, и решили снова объединить с ним усилия. Будьте уверены, что разработка PHYSINT, нашего знакового шпионского экшена, продолжается и будет продолжаться.

В заявлении PlayStation разрыв с Кодзимой представлен как взаимное решение, однако по версии Кодзимы, Sony фактически единолично отказалась от финансирования и остановила проект, после чего студии пришлось искать нового издателя. Заявление Sony в соцсети уже получило "Примечание сообщества" - метка в социальных сетях, которая позволяет обычным пользователям добавлять контекст и опровержения со ссылками на источники к потенциально недостоверным публикациям.