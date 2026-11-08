Сценарий PHYSINT насчитывает более 150 страниц: Кодзима раскрыл новые подробности своего шпионского проекта

Хидео Кодзима начал распространять сценарий проекта PHYSINT под названием «Начинается новая холодная война» («A New Cold War Begins») среди избранных актёров и разработчиков, участвующих в создании его новой шпионской игры. Японская версия документа занимает более 150 страниц, а английская — содержит около 50 000 слов.

В центре сюжета PHYSINT — три основных направления разведывательной деятельности: HUMINT (агентурная разведка), SIGINT (радиоэлектронная разведка) и OSINT (разведка на основе открытых источников). Эти дисциплины охватывают сбор информации через людей, электронные каналы связи и общедоступные материалы соответственно.

Документ также содержит концепт-арты, позволяющие участникам проекта заранее ознакомиться с его творческой концепцией. На данный момент Кодзима ограничил круг лиц, имеющих доступ к материалам: в него вошли лишь некоторые актеры, художники и небольшая часть команды разработчиков.

PHYSINT знаменует собой возвращение Кодзимы к жанру шпионского экшена — направлению, в котором он прославился благодаря серии Metal Gear Solid. Проект позиционируется как духовный наследник его прошлых шпионских игр, созданный с учетом технологий нового поколения и делающий упор на сочетание кинематографического повествования с интерактивным игровым процессом.

Ранее Кодзима описывал этот проект как попытку стереть границы между видеоиграми и кино, что продолжает его давний интерес к сближению этих двух видов искусства.

Несмотря на готовность сценария, проект PHYSINT все ещё находится на ранней стадии пре-продакшена. Кодзима отметил, что полноценная разработка и процесс захвата движений наберут обороты после завершения его работы над игрой Death Stranding 2: On the Beach.