Свежая фотография от Хидэо Кодзимы может намекать на скорый показ шпионского экшена Physint

Глава Kojima Productions Хидэо Кодзима вновь заинтриговал игровое сообщество. В своих социальных сетях разработчик опубликовал фотографию из просмотрового зала студии. На огромном экране красуется знакомая всем фанатам надпись «A Hideo Kojima Game», а под ней виднеется девкит PlayStation 5.

Кадр геймдизайнер сопроводил красноречивым комментарием:

Трейлер, который я монтировал. Смотрим его все вместе.

Можно было предположить, что это намек на новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach для ПК-версии. Однако в этот же день в студию приехала почти вся команда Sony Interactive Entertainment, которая частично финансирует разработку Physint.

Для поклонников творчества маэстро давно не секрет, что он любит использовать свой профиль в соцсетях для своеобразного общения с аудиторией. Кодзима бывает крайне щедр на инсайды, пряча их в, казалось бы, случайных постах. Так, например, пристально следя за его фото-встречами со звездами кинематографа, сетевые детективы еще задолго до официальных анонсов вычислили, кто сыграет главные роли в его играх.

На этот раз вариантов того, на что именно намекает разработчик, не так уж много. Поскольку верситя Death Stranding 2 для ПК уже находится на финальном этапе рекламной кампании, а экспериментальная OD создается под крылом Xbox, присутствие на просмотре делегации от Sony практически гарантированно указывает только на проект Physint.

Этот совершенно новый тактический шпионский экшен разрабатывается эксклюзивно для экосистемы PlayStation. Ранее заявлялось, что с точки зрения графики Physint должна стать апогеем работы Kojima Productions: амбициозный план студии — превзойти реализм второй части Death Stranding, сделав грань между кино и игрой невидимой, а графические модели персонажей — практически неотличимыми от живых актеров.