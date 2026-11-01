В Сеть попали первые дизайны Physint - новой шпионской игры Хидео Кодзимы

Посетители выставки в честь 10-летия Kojima Productions первыми увидели новые дизайны из следующей игры Хидео Кодзимы — Physint. Фанатские снимки, разлетевшиеся по соцсетям, демонстрируют концепты машин и персонажей, визуальный стиль которых сильно напоминает франшизу Metal Gear Solid.

Что примечательно, организаторы мероприятия официально разрешили посетителям снимать эти материалы, поэтому публикация кадров в интернете обошлась без скандалов и страйков со стороны правообладателя.

Напомним, что анонс Physint состоялся в 2024 году. Игра позиционируется как тактический шпионский экшен нового поколения. Проект ознаменует долгожданное возвращение Кодзимы к жанру, который когда-то принес ему мировую славу.

Сейчас производство находится на ранней стадии в стенах Kojima Productions, и точной даты релиза у игры пока нет. Разработчики также подчеркивают, что показанные макеты и наработки являются предварительными, и финальный облик элементов игры еще может измениться.