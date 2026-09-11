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Physint TBA
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
6.6 44 оценки

Вице-президент по маркетингу Xbox поставил себе аватар с Кодзимой в соцсетях после новости о получении прав на Physint

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Вице-президент по маркетингу игрового подразделения Xbox Аарон Гринберг своеобразно отпраздновал расширение сотрудничества с японской студией Kojima Productions. Топ-менеджер Microsoft установил в качестве официального аватара в соцсети X фанатский арт с изображением Хидео Кодзимы в стиле "Коммандос".

Столь яркая реакция маркетингового босса Xbox связана с тектоническими сдвигами в игровой индустрии. Ранее стало известно, что компания PlayStation Studios полностью прекратила сотрудничество с Kojima Productions над тактическим шпионским экшеном Physint.

Xbox получила права на издание игры Хидео Кодзимы PHYSINT, ранее закреплённые за PlayStation

Инициативу мгновенно перехватила Microsoft. Помимо уже анонсированного хоррора OD, команда Xbox Publishing официально взяла под свое крыло и Physint. Гринберг и другие представители Xbox подтвердили, что теперь они спонсируют и создают обе амбициозные игры Кодзимы параллельно прямо в Японии.

Индустрия 11
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
PICTURE ORGANIC

Чувствую не спроста Sony отказалась от Physint. Видать посмотрели на неё и поняли - гений пёрнул в лужу.

1
Тоmmy
1
ModestDL

А после выхода "шЫдевра" этот президент, вместе со всем руководством иксбокс, будет в панике пытаться хоть кому то сбагрить "гения", так же как это поочерёдно сделали Конами и Сони.

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