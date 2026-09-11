Вице-президент по маркетингу Xbox поставил себе аватар с Кодзимой в соцсетях после новости о получении прав на Physint

Вице-президент по маркетингу игрового подразделения Xbox Аарон Гринберг своеобразно отпраздновал расширение сотрудничества с японской студией Kojima Productions. Топ-менеджер Microsoft установил в качестве официального аватара в соцсети X фанатский арт с изображением Хидео Кодзимы в стиле "Коммандос".

Столь яркая реакция маркетингового босса Xbox связана с тектоническими сдвигами в игровой индустрии. Ранее стало известно, что компания PlayStation Studios полностью прекратила сотрудничество с Kojima Productions над тактическим шпионским экшеном Physint.

Инициативу мгновенно перехватила Microsoft. Помимо уже анонсированного хоррора OD, команда Xbox Publishing официально взяла под свое крыло и Physint. Гринберг и другие представители Xbox подтвердили, что теперь они спонсируют и создают обе амбициозные игры Кодзимы параллельно прямо в Японии.