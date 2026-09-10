Xbox получила права на издание игры Хидео Кодзимы PHYSINT, ранее закреплённые за PlayStation

Компания Microsoft добилась важного успеха в сфере издания игр, заключив контракт на выпуск Physint — долгожданного проекта Хидео Кодзимы, который станет следующим шагом после Death Stranding.

Несмотря на то, что анонс игры изначально состоялся при участии PlayStation, Xbox каким-то образом удалось получить права на издание проекта, знаменующего возвращение Хидео Кодзимы к жанру шпионского экшена. Об этом объявили в блоге Xbox Wire.

По сути, Physint выглядит как духовный наследник классической серии Metal Gear Solid. Несколько лет назад, после выхода MGSV: The Phantom Pain (которая, по общему мнению, так и осталась незавершённой), между Хидео Кодзимой и компанией Konami, владеющей правами на Metal Gear, произошёл громкий конфликт.

С тех пор Кодзима стал независимым разработчиком, создал отмеченную наградами серию Death Stranding, а позже заключил с Xbox соглашение об издании хоррора OD. Death Stranding 2 на данный момент является эксклюзивом PlayStation, однако первая часть Death Stranding впоследствии вышла на Xbox с поддержкой функции Xbox Play Anywhere. Позже Кодзима выкупил права на Death Stranding у самой PlayStation. Логично предположить, что в будущем и Death Stranding 2 также появится на Xbox.

Во время предыдущего анонса, состоявшегося два года назад, глава PlayStation Studios Хермен Хюльст заявил, что проект Physint является частью партнёрства между PlayStation и Kojima Productions, однако, судя по всему, Кодзима в итоге выбрал иной путь.

Глава Xbox Аша Шарма отметила в сегодняшней публикации в блоге^

У творцов есть выбор, где и как воплощать свои идеи в жизнь. Для нас большая честь, что Кодзима-сан выбрал Xbox для совместной работы с Kojima Productions над проектом PHYSINT. Его стремление бросить вызов устоявшимся канонам отражает тот творческий подход, который мы хотим поддерживать в Xbox.

Хидео Кодзима заявил:

Это расширяет наше сотрудничество с Xbox, выходя за рамки проекта OD. Продолжая разработку PHYSINT, мы по-прежнему нацелены на то, чтобы переосмыслить жанр шпионского экшена для игроков по всему миру.

Microsoft и Хидео Кодзима также сообщили, что их сотрудничество не ограничивается хоррором OD и охватывает сферы кино и телевидения. Похоже, Microsoft вкладывает значительные средства в Kojima Productions ради реализации этого партнёрства, хотя, судя по всему, за кулисами отношений между Kojima Productions и PlayStation произошли некие разногласия. Анонс Physint состоялся на презентации PlayStation, поэтому столь резкая смена партнёра намекает на то, что здесь кроется некая более сложная история.