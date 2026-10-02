Xbox продолжит сотрудничать с PlayStation после перехода Physint: "Конкуренция и сотрудничество могут сосуществовать"

Глава Xbox Аша Шарма заявила, что Microsoft продолжит сотрудничать с PlayStation, несмотря на смену издателя Physint — новой игры Хидео Кодзимы, которую Sony решила больше не выпускать.
В интервью The New York Times Шарма подчеркнула, что конкуренция между компаниями не мешает им одновременно работать над общими проектами.
«Конкуренция и сотрудничество могут сосуществовать», — заявила руководитель Xbox.
У Microsoft уже есть несколько игр, которые должны выйти на PS5. В частности, речь идёт о Forza Horizon 6 и Fable, тогда как Call of Duty и Minecraft по-прежнему остаются мультиплатформенными сериями.
Ситуация с Physint стала ещё одним необычным поворотом. Sony отказалась от проекта, после чего права на его издание перешли к Xbox. По данным СМИ, сделка Microsoft с Kojima Productions обошлась значительно дешевле полной стоимости разработки AAA-игры и также включает права на экранизации.
При этом точная сумма сделки неизвестна. Ранее появлялись слухи о стоимости Physint на уровне $400 млн, однако свежие данные указывают, что Microsoft могла заплатить менее $200 млн.
О какой конкуренции речь, кто больше людей уволит?! Плойки продаются в 4 раза лучше коробок, мультиплатформенные игры, соответственно, тоже в разы лучше расходятся на ПС 5, достаточно посмотреть статистику Реквиема, ОО7 или будущей ГТА 6.
Это Майкрософт нужно сотрудничество, иначе без самодостаточной платформы Сони никакой стим им эти многомиллионные потери не компенсирует. Не говоря уже про кодзимовские экзерсисы, поклонники которого исторически находятся на плойках.
Аша делает хорошую мину при плохой игре, все идет к тому, что еще лет через пять Майкрософт из стана платформодержателя окончательно превратится в издателя.
Сотрудничать в области нагибания геймеров
Ну понятное дело, у него ведь друзья там остались.