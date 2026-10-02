Xbox продолжит сотрудничать с PlayStation после перехода Physint: "Конкуренция и сотрудничество могут сосуществовать"

Глава Xbox Аша Шарма заявила, что Microsoft продолжит сотрудничать с PlayStation, несмотря на смену издателя Physint — новой игры Хидео Кодзимы, которую Sony решила больше не выпускать.

В интервью The New York Times Шарма подчеркнула, что конкуренция между компаниями не мешает им одновременно работать над общими проектами.

«Конкуренция и сотрудничество могут сосуществовать», — заявила руководитель Xbox.

У Microsoft уже есть несколько игр, которые должны выйти на PS5. В частности, речь идёт о Forza Horizon 6 и Fable, тогда как Call of Duty и Minecraft по-прежнему остаются мультиплатформенными сериями.

Ситуация с Physint стала ещё одним необычным поворотом. Sony отказалась от проекта, после чего права на его издание перешли к Xbox. По данным СМИ, сделка Microsoft с Kojima Productions обошлась значительно дешевле полной стоимости разработки AAA-игры и также включает права на экранизации.

При этом точная сумма сделки неизвестна. Ранее появлялись слухи о стоимости Physint на уровне $400 млн, однако свежие данные указывают, что Microsoft могла заплатить менее $200 млн.