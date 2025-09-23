Загадочный шпионский боевик Physint от Кодзимы обзавёлся первыми кадрами и интригующими деталями

На юбилейном эфире Beyond the Strand для студии Kojima Productions лично Хидэо Кодзима раскрыл свежее детали о загадочном шпионском экшене Physint. Проект был анонсирован еще в 2024 в рамках нового сотрудничества с PlayStation, как новое слово для всего жанра. Многие детали всё еще сохраняются в тайне, но сегодня впервые был пол раскрыт актерский состав для игры и показан постер.

В рамках прямой трансляции Хидэо Кодзима подтвердил, что проект по-прежнему находится на концепт-стадии. Тем не менее производство Physint идет полным ходом. Сегодня было объявлено, что в игре появится Чарли Фрейзер, Ма Дон Сок и Минами Хамабэ. Роль протагониста пока не утверждена.

Кодзима подчеркнул, что Physint задуман как «фильмоподобный» опыт — с акцентом на каст, музыку и постановку, вплоть до работы на съёмочных площадках Columbia Pictures. Глава PlayStation Хермен Хюльст в отдельном включении поддержал амбиции проекта, но трезво предупредил: ждать придётся долго — полноценного показа в обозримом будущем может не быть. Несмотря на это, у нас уже есть первый взгляд на игровой движок и модели персонажей в игре.

Physint — первое возвращение геймдизайнера к экшен-шпионажу со времён Metal Gear. При этом сам Кодзима набросал «фазы» развития своей студии: если ориентироваться на озвученную дорожную карту, релиз способен сдвинуться к концу десятилетия (вплоть до 2030 года и далее), в зависимости от рисков и масштабирования производства.