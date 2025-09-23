Загадочный шпионский боевик Physint от Кодзимы обзавёлся первыми кадрами, моделью Минами и интригующими деталями

На юбилейном эфире Beyond the Strand для студии Kojima Productions лично Хидэо Кодзима раскрыл свежее детали о загадочном шпионском экшене Physint. Проект был анонсирован еще в 2024 в рамках нового сотрудничества с PlayStation, как новое слово для всего жанра. Многие детали всё еще сохраняются в тайне, но сегодня впервые был пол раскрыт актерский состав для игры и показан постер.
В рамках прямой трансляции Хидэо Кодзима подтвердил, что проект по-прежнему находится на концепт-стадии. Тем не менее производство Physint идет полным ходом. Сегодня было объявлено, что в игре появится Чарли Фрейзер, Ма Дон Сок и Минами Хамабэ. Роль протагониста пока не утверждена.
Кодзима подчеркнул, что Physint задуман как «фильмоподобный» опыт — с акцентом на каст, музыку и постановку, вплоть до работы на съёмочных площадках Columbia Pictures. Глава PlayStation Хермен Хюльст в отдельном включении поддержал амбиции проекта, но трезво предупредил: ждать придётся долго — полноценного показа в обозримом будущем может не быть. Несмотря на это, у нас уже есть первый взгляд на игровой движок и модели персонажей в игре.
Physint — первое возвращение геймдизайнера к экшен-шпионажу со времён Metal Gear. При этом сам Кодзима набросал «фазы» развития своей студии: если ориентироваться на озвученную дорожную карту, релиз способен сдвинуться к концу десятилетия (вплоть до 2030 года и далее), в зависимости от рисков и масштабирования производства.
Кодзя, тащи за графоний, давно пора уже разрушить - "барьер восприятия" и восстановить справедливость между реалистичной графикой в фильмах и играх!
"реконструкция, полученная с помощью трехмерного сканирования лица японской актрисы, а затем интегрированная в игровой движок."- это называется световая сцена, запекают в куполе из камер высокого разрешения в реальном времени, технологии кино индустрии из 2013 года, изобрёл француз и показывал на презентации AMD Cinema 2.0 в 2013 году
Ходят слухи что главным героем этой игры будет Роберт Паттинсон. Не так уж плохо, если это правда. В Бэтмене он хорошо сыграл.
