Анонсирован Pickmon - новый выживач с открытым миром и карточной механикой приручения существ

PickMon - survival-игра с открытым миром, где игроки исследуют загадочный континент, населённый необычными существами - Пикмонами. Вместе с ними предстоит путешествовать по разным регионам, раскрывать тайны древних цивилизаций и противостоять таинственной организации. Главная особенность проекта - система получения существ. Вместо ловли используется карточная механика: игроки применяют карты, чтобы призывать и приручать Пикмонов, которые помогают в боях, исследовании и развитии базы.

В игре представлены разные биомы: степи, густые леса, снежные равнины, вулканы, пустыни и ущелья. Игроки могут строить собственную базу, заниматься фермерством, создавать запасы ресурсов и автоматизировать производство снаряжения и оружия.

Также заявлен кооперативный режим, позволяющий проходить игру вместе с друзьями. По концепции проект напоминает Pokémon и Palworld, но делает упор на карточную систему получения существ.