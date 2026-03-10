Pickmon обвинили в заимствовании дизайнов у фанатских версий "Покемонов"

В сети разгорелось обсуждение вокруг survival-игры Pickmon, которая недавно стала вирусной благодаря сходству с Pokémon и Palworld. Пользователи обратили внимание, что некоторые существа из проекта практически повторяют дизайны так называемых fakemon - фанатских покемонов, которых художники публиковали в интернете задолго до анонса игры.

По словам фанатов, отдельные монстры в Pickmon очень похожи на работы независимых художников. В соцсетях уже появились сравнения изображений, где демонстрируется заметное сходство между существами из игры и старыми фанатскими концептами.

Пикмон украл один из моих дизайнов! - прокомментировал один из художников

Это буквально мой фанатский дизайн для Mega Ceruledge, который был украден. - комментарии еще одного художника

Кроме того, часть игроков считает, что некоторые создания в Pickmon напоминают и официальных существ из серии Pokémon. Это ещё сильнее подогрело споры о том, вдохновлялись ли разработчики чужими работами или же сходства являются случайными.

Разработчики Pickmon ситуацию пока публично не прокомментировали, однако обсуждение вокруг проекта продолжает набирать обороты в игровом сообществе.