Pickmon обвинили в заимствовании дизайнов у фанатских версий "Покемонов"

В сети разгорелось обсуждение вокруг survival-игры Pickmon, которая недавно стала вирусной благодаря сходству с Pokémon и Palworld. Пользователи обратили внимание, что некоторые существа из проекта практически повторяют дизайны так называемых fakemon - фанатских покемонов, которых художники публиковали в интернете задолго до анонса игры.
По словам фанатов, отдельные монстры в Pickmon очень похожи на работы независимых художников. В соцсетях уже появились сравнения изображений, где демонстрируется заметное сходство между существами из игры и старыми фанатскими концептами.
Пикмон украл один из моих дизайнов! - прокомментировал один из художников
Это буквально мой фанатский дизайн для Mega Ceruledge, который был украден. - комментарии еще одного художника
Кроме того, часть игроков считает, что некоторые создания в Pickmon напоминают и официальных существ из серии Pokémon. Это ещё сильнее подогрело споры о том, вдохновлялись ли разработчики чужими работами или же сходства являются случайными.
Разработчики Pickmon ситуацию пока публично не прокомментировали, однако обсуждение вокруг проекта продолжает набирать обороты в игровом сообществе.
Пускай радуются, что хоть кто-то заинтересовался их идеями
Когда фанатский Мега Меганиум получился лучше официального)
Не надо, я не ставил дизлайк
Мб тупо маркетинг. Добавить пару моментов типа названия и фанатских моделек, чтобы привлечь внимание нинки, фанатов покемонов, а затем и игрового сообщества в целом, потом исправить эти моменты, но цель-то уже достигнута, об игре уже все слышали