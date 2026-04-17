Скандальная "копия" покемонов Pickmos исчезла из Steam

Компания Networkgo, выступающая издателем, подтвердила информацию об исчезновении страницы игры «Pickmos» в цифровом магазине Steam.

«Pickmos» позиционировался как открытый мир с элементами выживания и крафта. По сюжету игроку предстояло осваивать неизведанные земли, приручать фантастических существ, а также заниматься строительством, сельским хозяйством, воевать и развивать промышленность.

Еще до удаления проект оказался в центре скандала из-за визуального сходства и механик:

Дизайн персонажей и общая концепция напоминали сразу две известные франшизы — «Pokémon» и «Palworld».

В сети звучали обвинения, что отдельные элементы скопированы с фанатских артов по «Покемонам».

Кроме того, пользователи находили предметы, подозрительно похожие на реквизит из Final Fantasy XIV и Overwatch.

Несмотря на удаление страницы, сообщество игры в Steam пока сохранилось. Именно там Networkgo опубликовал официальное обращение. Текст заявления гласит:

Уважаемые игроки! С вами говорит издатель Networkgo. Мы серьезно относимся ко всем вашим откликам, связанным с исчезновением страницы в Steam, и хотим прояснить текущую ситуацию.Отныне Networkgo официально берет на себя контроль над разработкой «Pickmos». Наша задача — наблюдать за командой PocketGame, ориентируясь в первую очередь на интересы игроков. Мы сделаем все, чтобы улучшить проект. Благодарим вас за неизменную поддержку.

Ни разработчик, ни издатель не пояснили, было ли это добровольным решением, техническим сбоем или результатом претензий со стороны правообладателей.

На данный момент неясно, вернется ли «Pickmos» в продажу, и какие последствия ждут создателей скандального тайтла.