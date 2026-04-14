Pickmon TBA
Слишком похоже на Pokemon? Pickmon срочно переименовали в Pickmos

butcher69 butcher69

Скандально известный проект Pickmon, привлёкший внимание из-за явных заимствований из популярных франшиз, официально сменил название. Теперь игра называется Pickmos — об этом сообщил издатель NetworkGo.

Разработчики объяснили ребрендинг желанием «лучше отразить идентичность бренда и лор», заявив, что новое название передаёт идею масштабной экосистемы и «грандиозного космоса». При этом сами существа внутри игры по-прежнему называются Pickmon, что вызвало у сообщества дополнительные вопросы.

Изначально проект подвергся критике за сходство с такими сериями, как Pokémon, Final Fantasy, The Legend of Zelda, Overwatch и даже Palworld. Многие игроки и СМИ сочли дизайн персонажей слишком похожим на оригиналы.

По данным журналистов, смена названия может быть связана с попыткой избежать юридических проблем, особенно учитывая репутацию Nintendo, активно защищающей свои интеллектуальные права.

Тем не менее новый бренд Pickmos не вызвал энтузиазма у аудитории. Пользователи продолжают критиковать визуальный стиль проекта, а представители издателя уже пообещали обсудить ситуацию с художественным директором.

Комментарии:  9
Wing42

Ого, у них есть гибрид педoбира и медведя со старого мема "шлюха!". Вот это фантазия.
Pick em on могла бы стать великой игрой..

FairUlu

А как же Digimon и прочие игры где есть -mon и/или коллекционирование существ?

Alex40001

ну там чисто вообще нагло копипаста стилистическая

rei_nyasha

Абибас

Pаrallax

Nomekop

