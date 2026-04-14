Слишком похоже на Pokemon? Pickmon срочно переименовали в Pickmos

Скандально известный проект Pickmon, привлёкший внимание из-за явных заимствований из популярных франшиз, официально сменил название. Теперь игра называется Pickmos — об этом сообщил издатель NetworkGo.

Разработчики объяснили ребрендинг желанием «лучше отразить идентичность бренда и лор», заявив, что новое название передаёт идею масштабной экосистемы и «грандиозного космоса». При этом сами существа внутри игры по-прежнему называются Pickmon, что вызвало у сообщества дополнительные вопросы.

Изначально проект подвергся критике за сходство с такими сериями, как Pokémon, Final Fantasy, The Legend of Zelda, Overwatch и даже Palworld. Многие игроки и СМИ сочли дизайн персонажей слишком похожим на оригиналы.

По данным журналистов, смена названия может быть связана с попыткой избежать юридических проблем, особенно учитывая репутацию Nintendo, активно защищающей свои интеллектуальные права.

Тем не менее новый бренд Pickmos не вызвал энтузиазма у аудитории. Пользователи продолжают критиковать визуальный стиль проекта, а представители издателя уже пообещали обсудить ситуацию с художественным директором.