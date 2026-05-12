Страница Pickmos вернулась в Steam после месяца зачистки от плагиата

Страница Pickmos снова доступна в Steam. Разработчик PocketGame и издатель Networkgo восстановили её без официальных объявлений спустя почти месяц после удаления. Игра, изначально анонсированная в феврале 2026 года под названием Pickmon, исчезла из магазина в середине апреля — теперь она вернулась с переработанными артефактами.

Главное изменение — ключевой арт. Со страницы убрали существ, которые вызвали больше всего вопросов: похожие на фанатский дизайн Mega Meganium, на Пикачу и Лукарио. Дракон, напоминавший Чаризарда, заменён на более механическую версию. Оригинальный трейлер с подозрительными элементами удалён со страницы Steam и с официальных каналов. Точных подтверждений его перезаливки нет — все ссылки, доступные через поиск, указывают на неактуальные или перепрофилированные аккаунты.

Хронология такая. Февраль 2026 — анонс Pickmon. Март — волна обвинений: игроки нашли сходство не только с Pokémon, но и с Palworld, Overwatch, The Legend of Zelda. Отдельно PocketGame обвинили в использовании фанатских Fakemon-дизайнов без разрешения. 10 апреля студия сменила название на Pickmos — замена одной буквы должна была снизить риски. 16 апреля Networkgo вмешалась напрямую: забрала страницу из Steam, пообещала «обеспечить опыт без скандалов» и заявила, что будет контролировать разработку «с позиции игрока».

Контекст у всего этого серьёзный. В 2026 году Nintendo судится с Pocketpair (создателями Palworld) по патентным вопросам. На этом фоне Pickmos смотрелся как мишень — потенциальный следующий иск. Networkgo, судя по скорости реакции, это понимала.

Релиз Pickmos намечен на 2027 год, платформы — PC (Steam) и PS5. Версия для Nintendo Switch остаётся под вопросом — учитывая обстоятельства, вряд ли PocketGame сейчас пойдёт на такой риск.