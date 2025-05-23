В Steam вышла игра Pieces of me - это последний хоррор симулятор ходьбы от EMIKA_GAMES

22 мая в релиз вышла игра Pieces of me (Кусочки меня) от российского разработчика EMIKA_GAMES.

Еще на этапе анонса игры разработчик отметил, что это будет последняя игра в жанре хоррора симулятора ходьбы. И это при том, что абсолютно все игры EMIKA_GAMES сделаны именно в этом жанре.

Игра Кусочки меня рассказывает историю простого российского парня, который спустя много лет возвращается в школу своего детства, которая сегодня превратилась в типичную постсоветскую "заброшку".

Как и в большинство игр EMIKA_GAMES, в первую очередь Pieces of me - это красивое атмосферное приключение с несложными загадками, пугающими локациями и периодическими скримерами. Это короткая история с завершенным сюжетом, которую можно будет пройти примерно за 2 часа.