Piglet's Big Game продолжает набирать популярность. Её директор делится подробностями разработки

Иногда появляется игра, которая по той или иной причине становится виральной. Сейчас таким феноменом является игра с Пятачком, другом Винни-Пуха. Её режиссёр делится интересными фактами о процессе разработки.

После того как были обнаружены схожести с "Resident Evil" и "Silent Hill", Piglet's Big Game (Большая Игра Пятачка) стала хитом в тематических блогах и игровых комьюнити. В этой игре наш герой, Пятачок, отправляется в приключение, чтобы победить свои страхи. Игра действительно напоминает упомянутые проекты классики хоррор-жанра: фиксированная камера, специфическое звуковое оформление. И, как оказалось, эти сходства не случайны.



Паскаль Страделла, бывший директор студии-разработчика игры Doki Denki, опубликовал несколько документов, в которых объяснил подход команды к проекту. "Это хоррор-комедия для детей. Цель не напугать их, а скорее заставить почувствовать лёгкое беспокойство, дать им такую дозу тревоги, чтобы они не чувствовали себя чересчур комфортно", — объясняет он.

Piglet's Big Game разрабатывалась как "что-то вроде мультсериала в стиле Resident Evil, только с юмором". Детей не собирались пугать страшной картинкой, для этого использовались дисгармоничные звуки, создающие тревожную атмосферу. Это напряжение было сбалансировано с "моментами расслабления и искреннего смеха". Вместо обычной шкалы здоровья, Piglet's Big Game использовало скрытую шкалу "Состояния", которая меняется от "Нормального" состояния к "Тревожному", а затем к "Паническому", по мере того как Пятчаок пугается в игре. Это, в свою очередь, заставляет игроков искать "Источник Жизни", чтобы вернуть Главного Героя в Нормальное состояние. Иногда для этого нужно было пройти несколько комнат.



Довольно интересно наблюдать за таким проработанным концептом в игре, которая вышла в 2003 и до недавнего времени пробыла в забвении. На данный момент ажиотаж вокруг этой игры настолько высок, что некоторые игроки в течение последней недели покупают копии Piglet's Big Game за сотни долларов.