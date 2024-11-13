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Piglet's Big Game 18.03.2003
Адвенчура
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Позабытая игра от Disney про Пятачка неожиданно стала популярной из-за схожести с атмосферой Silent Hill

butcher69
Новости

Piglet’s Big Game, игра от Disney по мотивам одноименного мультфильма, неожиданно стала популярной через 21 год после выпуска. Этот малоизвестный проект, появившийся на PlayStation 2, Nintendo GameCube и других платформах, неожиданно привлек внимание из-за своего сходства с атмосферой Silent Hill и Resident Evil.

На момент выпуска в 2003 году игра не снискала популярности и получила смешанные отзывы, быстро затерявшись на фоне более крупных проектов. Однако недавние ролики с игровым процессом показали, что в
некоторых местах Piglet’s Big Game обладает поразительно тревожной атмосферой, присущей культовым ужастикам от Konami и Capcom. Разработчики из Doki Denki Studio, похоже, вдохновлялись визуальным стилем и пугающей атмосферой Silent Hill, несмотря на детскую тематику. Благодаря таким моментам, в сети эту игру назвали "Silent Hill для самых маленьких".

В сюжете Пятачок оказывается в кошмарных мирах, где ему предстоит преодолевать свои страхи, что сильно напоминает концепции психологических хорроров тех лет. Особенно внимание привлекли сцены с камерой, ограничивающей обзор, и музыкальные элементы, перекликающиеся с саундтреком Акиры Ямаоки из Silent Hill.

Благодаря этому неожиданному открытию Piglet’s Big Game стала востребована среди коллекционеров и фанатов ретро-игр. За считанные дни её цена на eBay выросла с пары долларов до нескольких сотен за версии для PS2 и GameCube.

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Piglet's Big Game
18.03.2003
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Keltas_Mizri

Этот пятачок более криповый чем все монстры Сайлен Хилла.

*Вспомнил Люди в Чёрном.

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