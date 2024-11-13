Позабытая игра от Disney про Пятачка неожиданно стала популярной из-за схожести с атмосферой Silent Hill

Piglet’s Big Game, игра от Disney по мотивам одноименного мультфильма, неожиданно стала популярной через 21 год после выпуска. Этот малоизвестный проект, появившийся на PlayStation 2, Nintendo GameCube и других платформах, неожиданно привлек внимание из-за своего сходства с атмосферой Silent Hill и Resident Evil.

На момент выпуска в 2003 году игра не снискала популярности и получила смешанные отзывы, быстро затерявшись на фоне более крупных проектов. Однако недавние ролики с игровым процессом показали, что в

некоторых местах Piglet’s Big Game обладает поразительно тревожной атмосферой, присущей культовым ужастикам от Konami и Capcom. Разработчики из Doki Denki Studio, похоже, вдохновлялись визуальным стилем и пугающей атмосферой Silent Hill, несмотря на детскую тематику. Благодаря таким моментам, в сети эту игру назвали "Silent Hill для самых маленьких".

В сюжете Пятачок оказывается в кошмарных мирах, где ему предстоит преодолевать свои страхи, что сильно напоминает концепции психологических хорроров тех лет. Особенно внимание привлекли сцены с камерой, ограничивающей обзор, и музыкальные элементы, перекликающиеся с саундтреком Акиры Ямаоки из Silent Hill.

Благодаря этому неожиданному открытию Piglet’s Big Game стала востребована среди коллекционеров и фанатов ретро-игр. За считанные дни её цена на eBay выросла с пары долларов до нескольких сотен за версии для PS2 и GameCube.