Pikmin 3 Deluxe замечена для Switch 2: рейтинг PEGI намекает на скорый анонс

В базе данных европейской рейтинговой организации PEGI появилась версия Pikmin 3 Deluxe для Nintendo Switch 2. Официально Nintendo пока не объявляла о переносе игры на новое поколение своей консоли, однако получение возрастного рейтинга часто свидетельствует о том, что проект уже находится на финальной стадии подготовки и готовится к публичному анонсу.

Pikmin 3 Deluxe вышла на оригинальной Nintendo Switch в октябре 2020 года и стала расширенным изданием игры 2013 года с Wii U. Обновлённая версия предложила кооперативное прохождение для двух игроков, дополнительные миссии, пролог и эпилог с участием Олимара и Луи, а также переработанный баланс, новые уровни сложности и более дружелюбные подсказки для новичков.

Как показывает практика, классификация PEGI редко появляется задолго до официальных новостей, и нередко за ней следует анонс или релиз в течение ближайших недель. На фоне слухов о январском Nintendo Direct, который компания из Киото традиционно проводит в начале года, возможный показ Pikmin 3 Deluxe для Switch 2 выглядит вполне логичным и может состояться уже совсем скоро.