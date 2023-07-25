Британский розничный чарт - Pikmin 4 на первом месте и резкое падение продаж Final Fantasy 16 ©

Данные GfK о продажах за прошедшую неделю на игровом рынке Великобритании свидетельствуют о дебюте Pikmin 4 на вершине чарта, в котором, правда, отмечается резкое падение продаж Final Fantasy 16.

Новый эксклюзив для Nintendo Switch сразу же вырвался на первое место, обогнав привычную FIFA 23, а также другую крупную новинку недели, а именно The Sims 4: Horse Ranch, очередное расширение знаменитого симулятора жизни от EA.

Итак, давайте посмотрим на десятку самых продаваемых игр прошедшей недели (17-23 июля 2023 года) в Великобритании:

Pikmin 4 FIFA 23 The Sims 4: Horse Ranch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare II Minecraft Elden Ring Diablo 4

Примечательно падение Diablo 4 на десятую позицию, но следует помнить, что это игра, которая продается в основном в цифровом виде, а в данном рейтинге речь идет о физическом рынке. Еще более примечателен обвал Final Fantasy 16, которая последние две недели полностью отсутствовала в первой десятке, а в эту опустилась с 11-й на 16-ю позицию.

Следует также отметить, что продажи Pikmin 4 в Великобритании на 45% превысили стартовые продажи Pikmin 3 Deluxe, что свидетельствует о большей привлекательности новой главы для аудитории. Впрочем, эти результаты ниже, чем у Fire Emblem Engage, которая остается в области эксклюзивов для Nintendo Switch.