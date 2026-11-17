Поклонники Nintendo редко прибегают к ревью-бомбингу, но переиздание Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy вызвало у сообщества волну гнева. Обновление для новой консоли вышло на прошлой неделе по цене 10 долларов. В пакет вошли поддержка разрешения 4K и свежий режим испытаний Dandori Academy, но покупка обернулась для многих разочарованием.

Главной причиной критики стал повторно использованный контент. Разработчики пообещали открывать по шесть новых уровней каждый месяц, позволяя игрокам соревноваться на время по выходным. Однако блогер Press A! выяснил, что далеко не все этапы созданы с нуля. Часть карт перенесена из стандартного режима Дандори, а остальные представляют собой слегка изменённые или просто развёрнутые под другим углом пещеры из сюжетной кампании.

Не меньше жалоб вызвала и техническая сторона порта. По наблюдениям игроков, при выходе из пещер в сюжетном режиме экраны загрузки на Switch 2 стали длиннее почти на 30 секунд по сравнению с версией для первой Switch.

На Metacritic разница между оценками прессы и аудитории оказалась колоссальной. Пока критики ставят переизданию 83 балла из 100, пользовательский рейтинг обвалился до 2,3 балла на основе более 350 отзывов — причём 76% из них носят резко негативный характер (у оригинала на первой Switch оценка игроков держится на уровне 8,9 балла). В комментариях покупатели называют релиз «даунгрейдом за деньги» и сетуют, что высокая чёткость картинки — единственное достоинство апгрейда:

«НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО! Полное разочарование, которое и близко не стоит рядом со старой Pikmin 4. После установки загрузки стали ужасными и тянутся вечность. Новый режим скучный и состоит из скопированных уровней. Графика хорошая, но это единственный плюс. Жалею, что купил издание для Switch 2».

«Больше похоже на даунгрейд, чем на улучшение игры. Долгие загрузки и подтормаживания, а режим Дандори почти полностью состоит из того, что в игре уже было».