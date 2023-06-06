Nintendo выпустила официальный трейлер пролога к Pikmin 4 ©

Nintendo выпустила официальный трейлер пролога к игре Pikmin 4 под названием "Rise to the Occasion".

Вот обзор игры, опубликованный на сайте Nintendo.com:

Познакомьтесь с пикминами - маленькими, похожими на растения существами, которых вы можете выращивать, ощипывать, командовать и побеждать врагов! Эти любопытные помощники бывают разных типов - Красный Пикмин не боится огня, а совершенно новый Ледяной Пикмин может заморозить врагов и окружающую среду. Используйте миниатюрную мощь своих Pikmin'ов (и немного стратегии), чтобы исследовать эту загадочную планету.

Pikmin 4 выйдет для Switch 21 июля.