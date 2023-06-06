Pikmin 4 21.07.2023
6.3 6 оценок

Nintendo выпустила официальный трейлер пролога к Pikmin 4

©
butcher69
Новости

Nintendo выпустила официальный трейлер пролога к игре Pikmin 4 под названием "Rise to the Occasion".

Вот обзор игры, опубликованный на сайте Nintendo.com:

Познакомьтесь с пикминами - маленькими, похожими на растения существами, которых вы можете выращивать, ощипывать, командовать и побеждать врагов! Эти любопытные помощники бывают разных типов - Красный Пикмин не боится огня, а совершенно новый Ледяной Пикмин может заморозить врагов и окружающую среду. Используйте миниатюрную мощь своих Pikmin'ов (и немного стратегии), чтобы исследовать эту загадочную планету.

Pikmin 4 выйдет для Switch 21 июля.

Трейлеры
-1
0
Последние посты по игре Pikmin 4
Трейлер-пролог Pikmin 4
Трейлер-пролог Pikmin 4
Вышел геймплейный трейлер Pikmin 4 - игра выйдет летом
Вышел геймплейный трейлер Pikmin 4 - игра выйдет летом
Возможную дату выхода Pikmin 4 заметили в интернет-магазине
Возможную дату выхода Pikmin 4 заметили в интернет-магазине
Комментарии: 0
Ваш комментарий