Pikmin 4 для Nintendo Switch 2 выйдет 12 ноября - с улучшенной графикой и режимом Dandori Academy

Главная новинка обновления — Академия Дандори. Это режим, позволяющий проходить всё более сложные этапы неограниченное количество раз для практики и пересдачи экзаменов, когда игрок почувствует себя уверенно. За прохождение выставляются оценки, показывающие, насколько хорошо освоены игровые системы.

Также в версии для Switch 2 появится многопользовательский режим испытаний, где можно сразиться с другом, имея всего одну копию игры. Помимо этого, заявлены визуальные улучшения.

Уже доступна играбельная демоверсия — её можно опробовать перед покупкой. Владельцы оригинальной Switch смогут приобрести пакет обновления, чтобы играть в новую версию на Switch 2.

С учётом 3,33 млн проданных копий оригинальной Pikmin 4 порт для Switch 2, вероятно, увеличит и без того впечатляющие показатели серии. Релиз запланирован на 12 ноября.