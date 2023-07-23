Pikmin 4 можно запускать со скоростью 60 кадров в секунду на ПК благодаря эмуляторам Nintendo Switch ©

Nintendo недавно выпустила Pikmin 4 на Nintendo Switch, и, как вы уже догадались, геймеры на ПК уже могут наслаждаться игрой со скоростью 60 кадров в секунду.

По умолчанию игра заблокирована на скорости 30 кадров в секунду на Nintendo Switch. Тем не менее, для ПК уже существует мод на 60 кадров в секунду, позволяющий геймерам на ПК играть в Pikmin 4 с более высокой частотой кадров. И, судя по всему, последняя версия Yuzu уже может обеспечить плавный игровой процесс.

Ниже вы можете найти видео от reznoire, демонстрирующее игру с частотой 60 кадров в секунду. Для записи этого игрового процесса Reznoire использовал Intel Core i9-12900k с NVIDIA GeForce RTX 3080. И, предположительно, в разрешении 1440p у RTX 3080 не было никаких проблем со скоростью 60 кадров в секунду.