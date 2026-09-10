Pikmin 4 получит версию для Nintendo Switch 2 с "Академией Дандори" и голосовыми командами

Nintendo анонсировала Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy. Специальная версия игры выйдет 12 ноября и предложит не только технические улучшения, но и новый режим с дополнительными испытаниями.

Одним из нововведений станет поддержка голосовых команд для Оачи. С помощью микрофона игроки смогут отдавать ему простые указания, например попросить прыгнуть. В режиме «Сражения Дандори» появится поддержка GameShare, а при игре в док-режиме разрешение сможет достигать 4K.

Главным дополнением станет «Академия Дандори». В этом режиме игрокам предстоит за ограниченное время собирать как можно больше сокровищ на специальных уровнях. За результаты можно получать медали, а сами испытания будут доступны в трёх уровнях сложности.

Всего Nintendo подготовила 72 уровня. При этом весь контент не появится сразу: компания будет добавлять по шесть новых уровней каждый месяц, рассчитывая растянуть выпуск испытаний примерно на год. По выходным также будут проходить еженедельные «Экзамены», которые позволят проверить свои навыки в отдельных испытаниях.

Владельцы оригинальной версии Pikmin 4 для Nintendo Switch смогут приобрести Upgrade Pack уже сейчас. Полноценная Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy станет доступна 12 ноября.