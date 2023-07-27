Pikmin 4 уже превзошла по объему продаж Final Fantasy 16 в Японии: на старте было продано более 400 000 копий

Игра Pikmin 4 дебютировала в Японии с большим успехом. Долгожданное продолжение стратегии, вышедшее для Nintendo Switch на прошлой неделе, за три дня продаж возглавило последние недельные чарты физических продаж в Японии, согласно данным Famitsu. Кроме того, это самый крупный запуск игры Pikmin в Японии на сегодняшний день, превышающий показатели Pikmin 3 Deluxe после ее выхода на Switch в 2020 г. (более 171 тыс. проданных физических единиц после релиза).
Интересно, что Pikmin 4 не только продалась в Японии в большем количестве, чем Final Fantasy 16 (которая была продана в прошлом месяце в количестве более 336 000 единиц), но и всего за три дня своего появления на рынке уже превысила объем продаж экшен-РПГ, вышедшей на PS5.
Pikmin 4 также дебютировал на первом месте в еженедельных чартах физических продаж в Великобритании, причем его продажи на 45% превысили продажи Pikmin 3 Deluxe.
Игра Nobunaga's Ambition от Koei Tecmo: Awakening также дебютировала в Японии на прошлой неделе и заняла две позиции в чартах программного обеспечения: версия для Nintendo Switch - четвертое место, а версия для PS4 - пятое. Обе версии были проданы тиражом более 10 000 экземпляров каждая.
Ниже вы можете ознакомиться с полным списком продаж за неделю, завершившуюся 23 июля.
- [NSW] Pikmin 4 - 401 853 (Новинка)
- [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 15,616 (1,775,035)
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 10,749 (5,385,022)
- [NSW] Nobunaga's Ambition: Awakening - 10,633 (Новинка)
- [PS4] Nobunaga's Ambition: Awakening - 10,434 ( Новинка)
- [NSW] Minecraft - 7,512 (3,200,000)
- [NSW] Splatoon 3 - 6,337 (4,066,350)
- [NSW] Nintendo Switch Sports - 5,784 (1,131,645)
- [PS5] Final Fantasy 16 - 4,904 (401,376)
- [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 4,844 (5,239,500)
Я сегодня утром завтракал чаем с печенькой.