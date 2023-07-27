Pikmin 4 уже превзошла по объему продаж Final Fantasy 16 в Японии: на старте было продано более 400 000 копий ©

Игра Pikmin 4 дебютировала в Японии с большим успехом. Долгожданное продолжение стратегии, вышедшее для Nintendo Switch на прошлой неделе, за три дня продаж возглавило последние недельные чарты физических продаж в Японии, согласно данным Famitsu. Кроме того, это самый крупный запуск игры Pikmin в Японии на сегодняшний день, превышающий показатели Pikmin 3 Deluxe после ее выхода на Switch в 2020 г. (более 171 тыс. проданных физических единиц после релиза).

Интересно, что Pikmin 4 не только продалась в Японии в большем количестве, чем Final Fantasy 16 (которая была продана в прошлом месяце в количестве более 336 000 единиц), но и всего за три дня своего появления на рынке уже превысила объем продаж экшен-РПГ, вышедшей на PS5.

Pikmin 4 также дебютировал на первом месте в еженедельных чартах физических продаж в Великобритании, причем его продажи на 45% превысили продажи Pikmin 3 Deluxe.

Игра Nobunaga's Ambition от Koei Tecmo: Awakening также дебютировала в Японии на прошлой неделе и заняла две позиции в чартах программного обеспечения: версия для Nintendo Switch - четвертое место, а версия для PS4 - пятое. Обе версии были проданы тиражом более 10 000 экземпляров каждая.

Ниже вы можете ознакомиться с полным списком продаж за неделю, завершившуюся 23 июля.