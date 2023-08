Pikmin 4 уже третью неделю подряд возглавляет японские чарты продаж розничных игр ©

Как сообщает Famitsu, Pikmin 4 стала самой продаваемой игрой за неделю, закончившуюся 6 августа, и было продано 78 838 копий, в результате чего общий объем продаж игры на физических носителях в Японии достиг 596 388.

На втором месте оказалась игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которая только на японском рынке разошлась тиражом более 1,8 млн. экземпляров.

Как уже стало привычным явлением в Японии, все 10 игр, вошедших в десятку лучших за неделю, оказались играми для Switch.

Когда в прошлом месяце вышла игра Pikmin 4, ее продажи в Японии за первую неделю превысили продажи первых трех игр серии Pikmin вместе взятых. Следует также отметить, что в данных чартах учитываются только розничные продажи, а Nintendo не предоставила информацию о том, сколько цифровых копий Pikmin 4 было продано на данный момент, поэтому реальный показатель может быть значительно выше.

До выхода Pikmin 4 лучшим стартом для игр серии было переиздание Pikmin 3 (Pikmin 3 Deluxe) на Switch, которое за первую неделю продало 171 349 физических копий. А вот продажи Pikmin 4 за первую неделю составили 401 853 экземпляра.

Успех игры в Японии, вероятно, отчасти объясняется широкой рекламной кампанией игры, которая проводилась по всей стране.