Релизный трейлер Pikmin 4 напоминает нам, что игра теперь доступна на Nintendo Switch ©

Как и планировалось, с сегодняшнего дня игра Pikmin 4 доступна в магазинах и в eShop эксклюзивно для Nintendo Switch. В качестве напоминания YouTube-канал большой N выпустил стартовый трейлер.

Эксклюзив для Nintendo Switch, завоевавший признание мировых критиков, наконец-то появился на свет, и теперь игроки смогут управлять пикминами в новом приключении на отдаленной планете. Эти забавные инопланетяне похожи на растения, отличающиеся друг от друга цветом, размером и характеристиками. В роли инопланетного астронавта игроку предстоит управлять этими существами, используя их особенности и стратегию для преодоления любых трудностей.

В этом новом приключении игроки также смогут прибегнуть к помощи собаки-спасателя Оксина - верного спутника, который может сбивать препятствия, таскать тяжелые предметы и переносить игрока и команду Pikmin на своей спине.