Сигэру Миямото хочет добавлять Pikmin во все проекты Nintendo

Легендарный геймдизайнер Сигэру Миямото рассказал, что старается включать персонажей серии Pikmin практически во все проекты Nintendo. По его словам, это стало для него своеобразной личной миссией.

Миямото, создатель таких культовых франшиз, как Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong и Star Fox, разработал серию Pikmin в начале 2000-х годов. Несмотря на то что эта франшиза не столь массовая, как некоторые другие проекты Nintendo, разработчик продолжает активно продвигать её в новых инициативах компании.

В интервью IGN Миямото рассказал, что появление Pikmin в фильме The Super Mario Galaxy Movie произошло не случайно. По его словам, это было не просто предложение с его стороны.

«Я бы не назвал это просьбой — скорее миссией. Я стараюсь включать Pikmin в любой продукт Nintendo, который мы выпускаем», — отметил разработчик.

По словам Миямото, космическая тематика Galaxy идеально подходит для появления этих существ, поэтому он с интересом ждал, какие идеи предложит студия Illumination, работавшая над фильмом.

В последние годы Nintendo действительно всё чаще использует персонажей серии. В 2025 году Pikmin появились в анимационном короткометражном фильме Close to You, который стал первым анимационным проектом внутренней студии Nintendo.

Кроме того, по слухам, серия может получить новое развитие на будущей консоли Nintendo Switch 2 — ранее сообщалось о возможном улучшенном издании Pikmin 4 для новой платформы.