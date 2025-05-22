Сигэру Миямото хочет расширить вселенную Pikmin - и не исключает фильм или сериал

Легендарный геймдизайнер Nintendo Сигэру Миямото заявил, что стремится к дальнейшему развитию франшизы Pikmin и рассматривает возможность её адаптации в формате фильма или телесериала. Несмотря на признание критиков, серия остаётся нишевой по сравнению с титанами вроде Mario и Zelda. Однако Миямото полон решимости изменить эту ситуацию.

В интервью IGN он отметил, что в последние 5–6 лет активно работает над популяризацией бренда. Одним из результатов стал мобильный спин-офф Pikmin Bloom, вобравший элементы из Pokémon GO и нацеленный на более широкую аудиторию. «Я хотел познакомить с Pikmin и тех, кто не играет в видеоигры», — говорит Миямото.

Он подчёркивает, что привлекательность персонажей Pikmin может выходить за рамки игрового мира. По его мнению, адаптация для кино или телевидения могла бы стать отличным способом завоевать внимание новых аудиторий. «Я не могу сказать ни "да", ни "нет", — отвечает он на вопрос о возможном фильме, — но считаю, что у Pikmin большой потенциал в различных форматах».

По словам Миямото, Nintendo действует как «агентство талантов» — у компании есть обширный каталог персонажей, и выбор героя для нового проекта зависит от задумки. С этой точки зрения Pikmin обладают уникальной универсальностью. Их обаяние привлекает как детей, так и взрослых — особенно в Японии, но Миямото надеется расширить популярность бренда по всему миру.

«Будь то фильм или сериал — думаю, это будет очень весело!» — с энтузиазмом резюмирует он. Возможно, в ближайшем будущем нас ждёт ещё одно мультимедийное приключение от Nintendo.