До 7 августа в EGS можно забрать две необычные игры бесплатно

В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. До 7 августа 18:00 МСК все желающие могут пополнить свою библиотеку двумя необычными играми — Pilgrims и Keylocker.

Pilgrims — квест с уникальным визуальным стилем от чешской студии Amanita Design, создателей Machinarium и Samorost. В этой небольшой, но атмосферной игре игроку предстоит путешествовать по сказочному миру, помогая колоритным персонажам и решая головоломки. Проект получил отличные отзывы: в Steam у него 96% положительных оценок.

Вторая игра — Keylocker — это музыкальная JRPG с элементами киберпанка. По сюжету, главная героиня, певица Бобо, оказывается на Сатурне, где музыка запрещена законом. Вместо того чтобы смириться, она начинает борьбу против власти. Игра отличается ярким стилем, пошаговыми боями и ритмическими элементами.

С 7 по 14 августа в EGS начнётся новая раздача — на этот раз бесплатно раздадут 112 Operator и Road Redemption.