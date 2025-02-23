Джош Сойер говорит, что в Obsidian есть "много людей", которые хотят сделать тактическую Pillars of Eternity

То, что начиналось как краудфандинговый проект по созданию CRPG, превратилось в любимую серию, включающую в себя две Pillars of Eternity, несколько расширений и недавно вышедшее ответвление от первого лица Avowed. Теперь некоторые разработчики из Obsidian Entertainment хотят увидеть продолжение в виде стратегии.

Директор Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и Pentiment Джош Сойер снова заговорил о возможности создания тактической стратегической игры в фэнтезийном мире Эоры, объяснив, что "Pillars Tactics - это то, над чем многие в студии хотели бы поработать, и есть много людей, которым нравятся тактические игры".

Директор по дизайну студии поднял эту тему несколько месяцев назад, и несколько сотрудников Obsidian, очевидно, подали эту идею, но, по его словам, "определить рамки для этого" довольно сложно. Сколько разработчиков вы выделите для относительно нишевого жанра? Насколько большим вы его делаете? Сколько времени вы потратите на то, чтобы сделать ее такой же красивой, как, скажем, Avowed?

Сойер продолжает: "Прежде чем приступать к разработке, команде необходимо получить такой объем разработок, чтобы почувствовать, что это действительно может принести деньги". "Потому что у тактических игр есть очень восторженные поклонники, но они не огромны. Порог высок - типа, если вы сделаете достойную тактическую игру, эти люди ее купят. Но если все они купят ее, это все равно не так много людей.

После выхода Avowed шансы студии вернуться к своей обширной вселенной довольно высоки. Сойер также выразил заинтересованность в создании Pillars of Eternity 3, если Xbox захочет выписать чек размером с Baldur's Gate 3. А игровой директор Avowed Кэрри Патель "хотела бы, чтобы мы сделали больше" в "прекрасном мире".