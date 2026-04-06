Обновление Refresh для Pillars of Eternity добавляет пошаговый режим

Компания Obsidian Entertainment официально завершила публичное бета-тестирование пошагового режима для Pillars of Eternity, интегрировав эту функцию в базовую игру в рамках обновления 2026 Refresh. Это знаменует собой значительную эволюцию классической RPG, предлагая игрокам полностью переработанную тактическую боевую систему наряду с современными оптимизациями.

Обновление вносит масштабные изменения в темп боя, системы инициативы и механику, а также предоставляет широкий спектр исправлений в игровом процессе, пользовательском интерфейсе и графике. Это значимая переработка, которая меняет то, как разворачиваются сражения, особенно для тех, кто ищет более продуманный, стратегический опыт.

Pillars of Eternity 2026 Refresh доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, с обратной совместимостью для PlayStation 5 и Xbox Series X и S.