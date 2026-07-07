Obsidian продолжает поддерживать Pillars of Eternity: новое обновление исправило десятки проблем пошагового режима

Obsidian Entertainment выпустила обновление 3.9.5.0 для Pillars of Eternity на PC (Steam, GOG, Epic Games Store и Xbox PC). Свежий патч практически полностью сосредоточен на доработке пошагового режима, который появился в игре уже после релиза и с тех пор продолжает получать улучшения.

Разработчики исправили множество ошибок, связанных с боевой системой. В частности, были скорректированы работа различных бонусов к скорости атаки, исправлены способности Сайфера, друида и паладина, устранены проблемы с заклинаниями типа «Печать» и эффектами вроде «Древней памяти» и «Ауры страха». Также обновление устраняет сбои во время сражения у Жертвенной ямы в Бесконечных путях Од Нуа и исправляет поведение ксаурипов в битве с Драконом Адра.

Отдельное внимание уделено пользовательскому интерфейсу. Патч избавляет журнал боя от избыточного количества сообщений, корректно отображает активные эффекты, улучшает работу кнопки завершения хода и предупреждений о невозможности выполнить действие. Кроме того, игроки получили возможность отключить баннер начала боя в пошаговом режиме с помощью консольной команды.

Несколько исправлений коснулись визуальной части, включая корректное отображение зоны действия отдельных заклинаний. Также устранены проблемы при взаимодействии с некоторыми типами врагов и их телами.

Хотя Pillars of Eternity вышла ещё в 2015 году, Obsidian продолжает выпускать обновления, устраняя давние недочёты и доводя до ума пошаговый режим. Это ещё раз показывает, что студия не забывает о своей классической RPG даже спустя годы после релиза.