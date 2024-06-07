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Pillars of Eternity 26.03.2015
Адвенчура, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.6 1 378 оценок

Pillars of Eternity получила крупный патч с целым рядом разнообразных исправлений и улучшений

butcher69
Новости

Разработчики Pillars of Eternity выпустили новое обновление для PC-версии. Патч 1.3.7.1377, который можно было тестировать с начала года, теперь доступен в стабильной версии для всех желающих. Оно требует загрузки около 14 ГБ данных, а после установки игра займет значительно больше места на диске (более 50 ГБ; через Steam).

Разумеется, это не патч с новым контентом. Обновление представляет собой целый ряд технических исправлений, включая переход на новую версию движка Unity и DirectX 11. Кроме того, исправлена аудиовизуальная составляющая, в том числе так называемая Т-поза персонажей в начале некоторых сцен и проблемы с различными спецэффектами.....

Однако патч 1.3.7.1377 также включает в себя исправленные квесты и геймплейные механики для Pillars of Eternity. Разработчики исправили глюк, вызывавший неблагоприятное удвоение условий при загрузке сохраненных состояний игры, и неработающие таланты

Полный список изменений в версии 1.3.7.1377 можно найти вот здесь. Вопрос в том, случайно ли обновление было выпущено перед летними выставками игр или это часть большого плана?

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Cheburaxa

Эх жаль что продолжение не делают, очень крутая рпг, чемто драгон эйдж напоминает даже не знаю почему.

1
vladimirasss

2 часть уже давно есть

0
Egik81

Радует что есть поддержка таких старых игр к тому же игр жанра RPG где это важно прежде всего учитывая сам жанр. Где народ рано или поздно находит все возможные оптимальности и лазейки в развитии.

0
SoRaS3

Норм.

0
Despair0

Может немного с патчем подсуетились в свете Avowed, так как та же вселенная. На всякие Пилларсы 3 на выставке надеяться -гиблое дело.

0