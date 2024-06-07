Pillars of Eternity получила крупный патч с целым рядом разнообразных исправлений и улучшений

Разработчики Pillars of Eternity выпустили новое обновление для PC-версии. Патч 1.3.7.1377, который можно было тестировать с начала года, теперь доступен в стабильной версии для всех желающих. Оно требует загрузки около 14 ГБ данных, а после установки игра займет значительно больше места на диске (более 50 ГБ; через Steam).

Разумеется, это не патч с новым контентом. Обновление представляет собой целый ряд технических исправлений, включая переход на новую версию движка Unity и DirectX 11. Кроме того, исправлена аудиовизуальная составляющая, в том числе так называемая Т-поза персонажей в начале некоторых сцен и проблемы с различными спецэффектами.....

Однако патч 1.3.7.1377 также включает в себя исправленные квесты и геймплейные механики для Pillars of Eternity. Разработчики исправили глюк, вызывавший неблагоприятное удвоение условий при загрузке сохраненных состояний игры, и неработающие таланты

Полный список изменений в версии 1.3.7.1377 можно найти вот здесь. Вопрос в том, случайно ли обновление было выпущено перед летними выставками игр или это часть большого плана?