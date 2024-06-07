Pillars of Eternity получила крупный патч с целым рядом разнообразных исправлений и улучшений

Разработчики Pillars of Eternity выпустили новое обновление для PC-версии. Патч 1.3.7.1377, который можно было тестировать с начала года, теперь доступен в стабильной версии для всех желающих. Оно требует загрузки около 14 ГБ данных, а после установки игра займет значительно больше места на диске (более 50 ГБ; через Steam).
Разумеется, это не патч с новым контентом. Обновление представляет собой целый ряд технических исправлений, включая переход на новую версию движка Unity и DirectX 11. Кроме того, исправлена аудиовизуальная составляющая, в том числе так называемая Т-поза персонажей в начале некоторых сцен и проблемы с различными спецэффектами.....
Однако патч 1.3.7.1377 также включает в себя исправленные квесты и геймплейные механики для Pillars of Eternity. Разработчики исправили глюк, вызывавший неблагоприятное удвоение условий при загрузке сохраненных состояний игры, и неработающие таланты
Полный список изменений в версии 1.3.7.1377 можно найти вот здесь. Вопрос в том, случайно ли обновление было выпущено перед летними выставками игр или это часть большого плана?
Эх жаль что продолжение не делают, очень крутая рпг, чемто драгон эйдж напоминает даже не знаю почему.
2 часть уже давно есть
Радует что есть поддержка таких старых игр к тому же игр жанра RPG где это важно прежде всего учитывая сам жанр. Где народ рано или поздно находит все возможные оптимальности и лазейки в развитии.
Норм.
Может немного с патчем подсуетились в свете Avowed, так как та же вселенная. На всякие Пилларсы 3 на выставке надеяться -гиблое дело.