По словам Джоша Сойера, у него не было творческой свободы при работе над дилогией Pillars of Eternity ©

В этом году на GDC издание PC Gamer организовал круглый стол, на котором группа ветеранов-дизайнеров RPG собралась вместе, чтобы обсудить самые разные темы — от того, мертвы ли кинематографические RPG в стиле BioWare, до влияния успеха Elden Ring. Когда разговор зашел о том, насколько их игры основаны на том, что ищет аудитория RPG, а не на их личном вкусе, директор по дизайну Obsidian Джош Сойер (Josh Sawyer), среди заслуг которого Fallout: New Vegas, Pentiment, Alpha Protocol и многие другие, вернулся к началу своей карьеры.

Я играю в D&D с 1985 года, а также в другие настольные ролевые игры. Когда я пришел в индустрию в 1999 году, первой игрой, над которой мне довелось работать, была Icewind Dale, и я сразу же сказал: "Да!". Я был в восторге.

Он описывает работу над Icewind Dale и ее продолжением, официальной адаптацией D&D, сделанной на движке Infinity Engine, как и Baldur's Gate до этого, как возможность "вылить" в видеоигры все идеи, которые у него были о D&D, когда он играл в нее за столом.

Спустя годы он вернулся к этой разновидности CRPG, основанной на принципах "сверху вниз", "от партии к партии", "в реальном времени и с паузами", создав игру Pillars of Eternity, которая в 2012 году собрала на Kickstarter рекордную сумму в $3 986 929. Но вернулся он другим человеком, с другими представлениями о том, как разрабатывать ролевые игры.

Честно говоря, я должен сказать, что самыми компромиссными играми, над которыми я работал, были Pillars of Eternity 1 и 2. Потому что, когда я вернулся к этому формату, я подумал: О, я работал над этими двумя играми Icewind Dale, а потом я работал над Neverwinter Nights 2, и теперь у меня есть куча новых идей, как по-другому я бы это сделал, если бы делал это самостоятельно". Но это были краудфандинговые игры, и аудитория говорила: "Нет, мы хотим D&D, мы хотим точно такой же опыт, как в играх на Infinity Engine".

Тот факт, что бэкеры уже заплатили за ролевую игру, которая, по описанию из первого Kickstarter, "отдает дань уважения великим играм Infinity Engine прошлых лет", означал, что Сойер чувствовал себя обязанным сохранить ретро-стиль Pillars of Eternity даже там, где у него были лучшие идеи.

Я чувствовал себя обязанным, но также я чувствовал, что в конечном итоге принимаю плохие дизайнерские решения, что я делаю игру хуже, чтобы удовлетворить чувства аудитории, которая хочет чего-то ультра-ностальгического.

Тем не менее Сойер не считает игры Pillars of Eternity в том виде, в котором они получились, неудачными, даже если они сдерживаются своим форматом, а не являются его "эволюцией". "Это был очень странный опыт, но я все равно горжусь этими играми", - сказал он.