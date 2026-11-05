Студия Obsidian добавила полноценную поддержку контроллеров и переработала пошаговый режим в дилогии Pillars of Eternity

Студия Obsidian Entertainment выпустила масштабные бета-обновления для изометрических ролевых игр Pillars of Eternity и Pillars of Eternity 2: Deadfire. Главным нововведением для компьютерных версий обеих частей стало появление полноценной поддержки контроллеров, что призвано сделать прохождение на портативных устройствах вроде Steam Deck максимально комфортным. Патчи под номерами 1.3.10.0 для первой части и 5.1.0.0 для сиквела уже доступны для тестирования в сервисе Steam, а их полноценный релиз состоится до конца года.

Теперь доступно прохождение любой из двух игр целиком с контроллером, от создания персонажа до финальных титров, а в Deadfire - вплоть до морских сражений, причем как в режиме реального времени с паузой, так и в пошаговом режиме. Поддержка в Deadfire основана на схеме управления из консольных изданий. При желании сменить управление достаточно взять мышь и клавиатуру в любой момент, и игра сразу подстроится.

- разработчики из Obsidian Entertainment

Новая схема управления адаптирована для контроллеров Xbox и PlayStation на Windows, macOS и Linux, а также включает поддержку экранной клавиатуры в режиме Steam Big Picture для ввода имен персонажей и текстовых заметок. Доступ к способностям, заклинаниям и приказам группе теперь осуществляется через радиальные меню с подсказками кнопок по всему интерфейсу. При этом переключение между геймпадом и связкой клавиатуры с мышью происходит мгновенно прямо во время игрового процесса без необходимости перезапуска или изменения настроек.

Существенной переработке подвергся пошаговый режим в Pillars of Eternity 2: Deadfire, механику которого модернизировали на основе наработок для первой части. Разработчики отказались от прежней системы с одним действием за раунд. Частота ходов персонажей теперь напрямую зависит от показателя инициативы и параметров скорости, поэтому ловкие герои в легкой броне могут совершать по несколько ходов за один раунд, тогда как тяжеловооруженные или медлительные бойцы рискуют пропустить фазу действий целиком.

Боевая система в пошаговом режиме также стала заметно более смертоносной. В дополнение к прежним балансным правкам урон из любых источников был глобально увеличен на 35%, что призвано ускорить темп затяжных схваток и повысить цену тактических решений. Смена наборов оружия, применение зелий и включение пассивных модификаторов перешли в категорию свободных действий, но получили ограничение на одно использование каждого типа за ход. Кроме того, переключаться между пошаговыми боями и схватками в реальном времени с паузой теперь разрешено прямо во время прохождения вне боя через меню, отдельную кнопку интерфейса или клавишу T.

Патч версии 5.1.0.0 устранил и критические проблемы с сохранениями, добавив корректный перенос завершенных файлов прохождения из первой части в Pillars of Eternity 2: Deadfire, а также исправив сбои загрузки в главном меню. Разработчики ликвидировали серию вылетов при исследовании старого поля боя около Тикавары, при использовании отдельных способностей вроде посоха Лленграта во время абордажа и при уничтожении объектов оружием Мохора Танга. Исправлениям подверглись зависающие скрипты сюжетных заданий, включая ветку торговой компании и линейку принчипи.

В первой Pillars of Eternity исправление ошибок затронуло работу крепости Каэд Нуа, где интерфейс управления группой больше нельзя вызывать за пределами локации, а текст улучшений перестал перекрывать требования к ресурсам. Авторы также устранили сбой с застреванием варваров во время одновременного срабатывания жажды крови и бойни, ликвидировали проблему с некорректным фокусом камеры и запретили забирать призванный паразитический посох Консельхаута с тел погибших противников.