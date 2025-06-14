Джош Сойер рассказал, какими элементами Pillars of Eternity 2 он гордится, а о каких сожалеет

В этом году во время Digital Dragons Джош Сойер из студии Obsidian Entertainment рассказал о том, что в Pillars of Eternity II: Deadfire получилось, а что - нет.
Сойер доволен сеттингом игры и считает ее самой красивой изометрической 2D-игрой. Он также гордится тем, как в игре удалось реализовать тему колониализма. Он также считает, что команде удалось хорошо проработать геймплейную механику, особенно ИИ врагов и компаньонов, а также мультиклассовую систему.
Однако, разработчик признает критику основной сюжетной линии, и берет вину за это на себя. Оглядываясь назад, Сойер также жалеет, что студия не решила отказаться от 2D в пользу 3D-графики. Хотя предварительно отрендеренные фоны в Pillars of Eternity 2 прекрасны, они сильно ограничивают игровой процесс. Как он объясняет:
Думаю, если бы мы перешли на 3D, то смогли бы исправить то, чего очень не хватало. В двухмерной изометрике нет ощущения высоты, окружение не может быть таким динамичным. Если сравнить это, например, с Baldur's Gate 3, то становится ясно, что это огромная часть привлекательности той игры. Я думаю, было бы здорово когда-нибудь сделать игру, которая использует механику Deadfire, но добавляет элементы окружающей среды, высотные опасности, динамический рельеф. Это было бы здорово.
Если Джош Сойер получит шанс разработать Pillars of Eternity III в будущем, он хотел бы, чтобы это была изометрическая игра с полноценной 3D-графикой, с окружением, напоминающим то, что предлагает BG3.
Красивейшая 2D? Привет из прошлого века, лол. Колониализм? Идеальное снотворное, зашло бы критикам. ИИ и мультиклассы? Те самые болванчики, что лбами стены проверяли и тупили по кд? Сюжет провален, Сойер виноват? Да ладно, вот это откровение, никто не ожидал. Про 3D вдруг дошло, когда все уже 10 лет как освоили? Ну и Pillars 3 как BG3 – своих идей 0, берём чужое, профит.
как по мне 3д не особо нужно , игра и так была хороша , если честно , то я не знаю почему она сразу не выстрелила (Pillars of Eternity 2 окупилась и принесла выгоду но не сразу , из-за чего 3 часть делать не стали) . единственный минус игры , как по мне в кораблях и большом кол-ве островов , слишком много беготни между островами.
Визуально очень симпатичная,но невероятно скучная игра.Отлично подходит,если не можешь заснуть.ASMR для сна;)