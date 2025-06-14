Джош Сойер рассказал, какими элементами Pillars of Eternity 2 он гордится, а о каких сожалеет

В этом году во время Digital Dragons Джош Сойер из студии Obsidian Entertainment рассказал о том, что в Pillars of Eternity II: Deadfire получилось, а что - нет.

Сойер доволен сеттингом игры и считает ее самой красивой изометрической 2D-игрой. Он также гордится тем, как в игре удалось реализовать тему колониализма. Он также считает, что команде удалось хорошо проработать геймплейную механику, особенно ИИ врагов и компаньонов, а также мультиклассовую систему.

Однако, разработчик признает критику основной сюжетной линии, и берет вину за это на себя. Оглядываясь назад, Сойер также жалеет, что студия не решила отказаться от 2D в пользу 3D-графики. Хотя предварительно отрендеренные фоны в Pillars of Eternity 2 прекрасны, они сильно ограничивают игровой процесс. Как он объясняет:

Думаю, если бы мы перешли на 3D, то смогли бы исправить то, чего очень не хватало. В двухмерной изометрике нет ощущения высоты, окружение не может быть таким динамичным. Если сравнить это, например, с Baldur's Gate 3, то становится ясно, что это огромная часть привлекательности той игры. Я думаю, было бы здорово когда-нибудь сделать игру, которая использует механику Deadfire, но добавляет элементы окружающей среды, высотные опасности, динамический рельеф. Это было бы здорово.

Если Джош Сойер получит шанс разработать Pillars of Eternity III в будущем, он хотел бы, чтобы это была изометрическая игра с полноценной 3D-графикой, с окружением, напоминающим то, что предлагает BG3.