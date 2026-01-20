Ветеран Obsidian объяснил, почему ранний доступ в стиле Baldur's Gate 3 не спас бы Pillars of Eternity 2

Один из ключевых разработчиков Obsidian Entertainment, руководивший созданием Pillars of Eternity и Pillars of Eternity 2: Deadfire, заявил, что использование модели раннего доступа, похожей на подход Larian Studios с Baldur’s Gate 3, не помогло бы избежать проблем на запуске сиквела.

По его словам, бэкерские бета-тесты, которые применялись в Pillars of Eternity, были нацелены прежде всего на общее впечатление от игры: структуру квестов, подачу диалогов и развитие персонажей. Баланс же не был приоритетом, и именно это стало главным упущением Deadfire.

Разработчик признал, что режимы высокой сложности — Veteran и Path of the Damned — не получили достаточной проработки до релиза. В результате Obsidian пришлось оперативно вносить правки уже после выхода игры. Он подчеркнул, что проблема была связана с распределением времени и ресурсов на финальном этапе разработки, а не с самим форматом бета-тестирования.

Сравнивая ситуацию с Baldur’s Gate 3, представитель Obsidian отметил, что даже при тестировании начальных актов проблемы баланса всё равно проявились бы ближе к концу игры. В качестве примера он напомнил, что и у проекта Larian на старте возникали вопросы к третьему акту, несмотря на длительный период раннего доступа.