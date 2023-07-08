Pinball FX добрался до портативной консоли Nintendo Switch ©

Pinball FX, новый виртуальный пинбол от Zen Studios, теперь доступен и на Nintendo Switch, что подтверждает стартовый трейлер, выпущенный командой разработчиков. Игру можно бесплатно загрузить из eShop, с возможностью покупки новых столов в игре.

Анонсированный в начале 2021 года, Pinball FX знаменует собой большое возвращение для ностальгирующих поклонников жанра: синтез огромного опыта венгерской студии и ее лучших интерпретаций, с двадцатью пинбольными автоматами, переделанными специально для этого случая и выбранными из самых успешных в серии.

Среди новых возможностей Pinball FX - многопользовательский режим, вдохновленный королевской битвой, но есть и традиционные испытания, клановая система и, конечно же, полностью обновленный технический отсек.

И это еще не все: вслед за знаменитыми сотрудничествами с такими франшизами, как Star Wars, Marvel, Back to the Future и Jurassic Park, Zen Studios подготовила для Pinball FX серию беспрецедентных и не менее захватывающих партнерств, которые вернут вас в эпоху аркад и культовых пинбольных автоматов.