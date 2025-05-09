Tomb Raider возвращается в неожиданном формате - теперь в виде пинбольного автомата в Pinball FX

Величественное поместье Крофт готовится к настоящему нашествию... стальных шариков! Разработчики из Zen Studios анонсировали выход двух новых игровых столов по мотивам Tomb Raider для пинбольного симулятора Pinball FX. Запуск состоится 19 июня 2025 года на PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S, а также на PC.

Первая плата — The Adventures of Lara Croft — отправляет игроков в увлекательное путешествие по знаковым местам серии: от джунглей Перу до таинственных пирамид Египта. На пинбольной арене оживают классические злодеи: Натла, Вернер фон Крой, Марк Уиллард, а также атланты. Особенность этой платы — режим от третьего лица, где можно поучаствовать в стрельбе с культовыми двойными пистолетами Лары.

Вторая плата — The Secrets of Croft Manor — предлагает исследовать легендарное поместье. Здесь найдётся всё: тренировочные курсы, головоломки, лабиринт, где легко потеряться, и, конечно, дворецкий Уинстон, которого фанаты старых игр наверняка захотят снова… случайно запереть в морозилке.

Этот пинбольный комплект — настоящий подарок для поклонников Tomb Raider и классического аркадного геймплея. Сочетание приключений, ностальгии и физики стальных шаров делает его ярким и необычным дополнением к легендарной франшизе.