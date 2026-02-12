Слышь, купи пинбол: культовые франшизы Bethesda добрались до аркадных автоматов

Студия Zen Studios выпустила новый набор дополнительного контента для своей аркадной платформы Pinball M. Расширение под названием Bethesda Pinball стало доступно игрокам сегодня, 12 февраля 2026 года. Ключевой особенностью свежего набора является добавление трех новых столов, стилизованных под известные игровые вселенные издательства Bethesda.

Первый стол посвящен серии Fallout. В нем игрокам предлагается исследовать радиоактивные пустоши, вступать в различные фракции и заниматься поиском коллекционных пупсов. Геймплей на этом уровне также включает механику повышения уровня и взаимодействия с магазином. Второй стол, DOOM Pinball, отправляет пользователей в исследовательский центр ОАК. Здесь основной задачеи становится уничтожение полчищ демонов и битва с Кибердемоном. Третьим уровнем стал The Elder Scrolls V: Skyrim Pinball. На этом столе игрокам предстоит взять на себя роль Драконорожденного, использовать магию и оружие, а также сразиться с Алдуином.

Дополнение уже можно приобрести в цифровом магазине Steam по цене 550 рублей. Сама базовая игра Pinball M распространяется по бесплатной модели. Разработчики отмечают, что новые столы поддерживают все стандартные функции платформы, включая таблицы лидеров и социальные взаимодействия.