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Pine Harbor 25.04.2024
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
7.2 62 оценки

Ранний доступ Pine Harbor

Duett
Новости

Сегодня в свет вышла демо версия версия шутера с элементами хоррора под названием Pine harbor от компании Vision Forge Team. Пока что, отзывы на площадке Steam смешанные, но учитывая что это только демо, судить пока ничего не стоит.

Сюжет рассказываем о маленьком рыбацком городке с одноименным названием, в котором случилась страшная катастрофа. Игра об окутанном туманом городе что населяют монстры, была вдохновлена такими играми как Silent Hill, Resident Evil и Darkwood

Разработчики сообщают, что при создании игры некоторые мелкие детали были созданы при помощи искусственного интеллекта.

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