Российские разработчики представили план поддержки хоррор-шутера Pine Harbor на два года

В конце прошлого месяца на ПК состоялся релиз амбициозного хоррора Pine Harbor с элементами шутера и выживания. За проект отвечает молодая студия разработчиков Vision Forge Team из Краснодара. Отечественную игру могли легко пропустить из-за шумихи вокруг "Смуты", однако жизненный путь Pine Harbor только начинается, ведь она вышла в ранний доступ, и теперь авторы планируют её активно развивать. В каком направлении будет двигаться игра, можно узнать из опубликованного плана поддержки, который рассчитан на два года.
Согласно опубликованной информации от разработчиков, Pine Harbor пробудет в раннем доступе до конца 2025 года. Все это время проект будет получать различные исправления, улучшения и, конечно же, новый контент. В этом году команда Vision Forge Team планирует сосредоточиться на улучшении механики защиты дома, ИИ противников и ближнего боя. Под конец 2024 года они обещают реализовать второго босса и продолжить основной сюжет.
В 2025 году разработчики Pine Harbor сконцентрируются на добавлении истории и оптимизации всего проекта. Также в следующем году они хотят выпустить консольную версию игры.
Негусто. Точнее сказать 'вообще ничего'. Улочка навевающая дежавю ' где то я уже это видел' и расписание грандиозных планов.
Что то демка была очень не очень // Константин Лис