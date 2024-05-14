Российские разработчики представили план поддержки хоррор-шутера Pine Harbor на два года

Вы оказались в небольшом городке, затерянном на просторах сурового северо-атлантического побережья. Некогда процветающее поселение теперь лежит в руинах, почти полностью уничтоженное беспощадной техногенной катастрофой. Вокруг раскинулись величественные скалистые берега, омываемые свинцовыми волнами беспокойного океана, и бескрайние зелёные хвойные леса, манящие своей загадочной красотой. Вот только не стоит обманываться этой умиротворяющей картиной — в тенистых чащах и тихих бухтах таится немало опасностей и зловещих тайн, ожидающих смельчака, рискнувшего нарушить их покой.

В этом шутере от первого лица вы должны любой ценой выжить и попытаться разгадать тайну случившейся трагедии. Первым делом предстоит исследовать окутанные густым туманом улочки городка, заглядывая в каждый заброшенный дом и руины некогда величественных зданий. По пути необходимо собирать все попадающиеся под руку ресурсы и материалы, которые пригодятся для крафта полезных предметов и снаряжения.

Ну а дальше вас ждёт сложное испытание за пределами городских стен, в сумрачной чаще окрестных лесов. Там, среди вековых елей и сосен, притаились невообразимые ужасы — порождения техногенной катастрофы, изменившие саму суть жизни в этих краях. Лишь самые отважные и находчивые смогут пройти через все опасности и преграды, чтобы приблизиться к разгадке тайны проклятого города на краю земли. Хватит ли вам смелости и сил, чтобы принять этот вызов?