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Pine Harbor 25.04.2024
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
6.6 103 оценки

У российского хоррора Pine Harbor всё плохо - разработка остановлена

Lunersun Lunersun

У российского хоррор-шутера Pine Harbor дела совсем плохи. Разработчики сообщили во «ВКонтакте», что проект полностью заморожен. Всё дело в том, что у основателя студии внезапно возникли какие-то юридические проблемы и вопросы с правообладанием. Разработчики не вдаются в подробности, но намекают, что решить эти проблемы в ближайшее время вряд ли получится. А без этого они просто не могут продолжать работу над игрой.

Команда из шести человек корпела над проектом больше двух лет, не жалея сил — пахали и в выходные, и в праздники. Создали всё с нуля, наполнили контентом, прислушивались к отзывам игроков. И тут такая ситуация — будущее игры теперь под большим вопросом. Впрочем, авторы Pine Harbor не теряют надежды и ищут возможность как-то продолжить разработку. Они обещают сообщить, если что-то прояснится, через соцсети и страницы в Steam/VK Play.

Напомним, Pine Harbor вышла в раннем доступе 25 апреля прошлого года.

В раннем доступе Steam вышел Pine Harbor - шутер, в котором игроки должны исследовать заброшенный рыбацкий городок
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
no homo

Ощущение, что разработчики тупо пытаются слиться. Ну и деньги подпилить разумеется.

14
moose1023

Что подпилить? Сук, на котором они сидят? Игре уже год и это инди.

1
bysaturn

Звучит как оправдание, дабы забить на проект.

9
AnusLive

звучит как: не стоит ожидать игр от российский разработчиков-никогда

9
H-DS

Как оно звучит, зависит от самого читающего

6
Self-reliantIsrael

"Всё дело в том, что у основателя студии внезапно возникли какие-то юридические проблемы и вопросы с правообладанием"

юридические проблемы в большинстве случаев.

8
AlexFoRestor
пахали и в выходные, и в праздники

профессиональная редактура на playground.ru

4
Carissa7517

Жаль, столько работали и такая ситуация

3
BluntZebulon

Надеюсь, все образуется. Хочу взять на релизе

3
Ahsis69

Деньги людям возвращайте тогда

2
Fenharell

деньги за что? за воздух?

1
DОC

Какой-то парень писал в коментах, в Стиме, что это уже 2-я игра у них, которую они бросают в раннем доступе, но они его комент срочно удалили, буквально через несколько минут. жаль не запомнил название 1-й игры.

1
Маркет Плейс

Значит просто кижают инвесторов на бабки.

KindredDayton

Это хорошая новость?

1
ScandalousVaclav

Весь расчет похоже был на "не важно, что это куча навоза, но она отечественная, значит надо поддержать". В этот раз видимо и поддержек оказалось минимально. Очередная не взлетевшая поделка (как она взлетит без крыльев), заслуженно отправляется на свалку.

1
Alex40001

конешно не рекорд якутов но где-то рядом

https://steamdb.info/app/2448030/charts/

популярность она такая

Jarvis666

Прогрели гоев, залутали бабки с раннего доступа, кинули инвесторов и свалили в закат))