У российского хоррора Pine Harbor всё плохо - разработка остановлена

У российского хоррор-шутера Pine Harbor дела совсем плохи. Разработчики сообщили во «ВКонтакте», что проект полностью заморожен. Всё дело в том, что у основателя студии внезапно возникли какие-то юридические проблемы и вопросы с правообладанием. Разработчики не вдаются в подробности, но намекают, что решить эти проблемы в ближайшее время вряд ли получится. А без этого они просто не могут продолжать работу над игрой.
Команда из шести человек корпела над проектом больше двух лет, не жалея сил — пахали и в выходные, и в праздники. Создали всё с нуля, наполнили контентом, прислушивались к отзывам игроков. И тут такая ситуация — будущее игры теперь под большим вопросом. Впрочем, авторы Pine Harbor не теряют надежды и ищут возможность как-то продолжить разработку. Они обещают сообщить, если что-то прояснится, через соцсети и страницы в Steam/VK Play.
Напомним, Pine Harbor вышла в раннем доступе 25 апреля прошлого года.
Ощущение, что разработчики тупо пытаются слиться. Ну и деньги подпилить разумеется.
Что подпилить? Сук, на котором они сидят? Игре уже год и это инди.
Звучит как оправдание, дабы забить на проект.
звучит как: не стоит ожидать игр от российский разработчиков-никогда
Как оно звучит, зависит от самого читающего
"Всё дело в том, что у основателя студии внезапно возникли какие-то юридические проблемы и вопросы с правообладанием"
юридические проблемы в большинстве случаев.
профессиональная редактура на playground.ru
Жаль, столько работали и такая ситуация
Надеюсь, все образуется. Хочу взять на релизе
Деньги людям возвращайте тогда
деньги за что? за воздух?
Какой-то парень писал в коментах, в Стиме, что это уже 2-я игра у них, которую они бросают в раннем доступе, но они его комент срочно удалили, буквально через несколько минут. жаль не запомнил название 1-й игры.
Значит просто кижают инвесторов на бабки.
Это хорошая новость?
Весь расчет похоже был на "не важно, что это куча навоза, но она отечественная, значит надо поддержать". В этот раз видимо и поддержек оказалось минимально. Очередная не взлетевшая поделка (как она взлетит без крыльев), заслуженно отправляется на свалку.
конешно не рекорд якутов но где-то рядом
https://steamdb.info/app/2448030/charts/
популярность она такая
Прогрели гоев, залутали бабки с раннего доступа, кинули инвесторов и свалили в закат))