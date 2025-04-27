У российского хоррора Pine Harbor всё плохо - разработка остановлена

У российского хоррор-шутера Pine Harbor дела совсем плохи. Разработчики сообщили во «ВКонтакте», что проект полностью заморожен. Всё дело в том, что у основателя студии внезапно возникли какие-то юридические проблемы и вопросы с правообладанием. Разработчики не вдаются в подробности, но намекают, что решить эти проблемы в ближайшее время вряд ли получится. А без этого они просто не могут продолжать работу над игрой.

Команда из шести человек корпела над проектом больше двух лет, не жалея сил — пахали и в выходные, и в праздники. Создали всё с нуля, наполнили контентом, прислушивались к отзывам игроков. И тут такая ситуация — будущее игры теперь под большим вопросом. Впрочем, авторы Pine Harbor не теряют надежды и ищут возможность как-то продолжить разработку. Они обещают сообщить, если что-то прояснится, через соцсети и страницы в Steam/VK Play.

Напомним, Pine Harbor вышла в раннем доступе 25 апреля прошлого года.