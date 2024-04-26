Сегодня в свет вышла демо версия версия шутера с элементами хоррора под названием Pine harbor от компании Vision Forge Team. Пока что, отзывы на площадке Steam смешанные, но учитывая что это только демо, судить пока ничего не стоит.
Сюжет рассказываем о маленьком рыбацком городке с одноименным названием, в котором случилась страшная катастрофа. Игра об окутанном туманом городе что населяют монстры, была вдохновлена такими играми как Silent Hill, Resident Evil и Darkwood
Разработчики сообщают, что при создании игры некоторые мелкие детали были созданы при помощи искусственного интеллекта.
В раннем доступе Steam вышел Pine Harbor - шутер, в котором игроки должны исследовать заброшенный рыбацкий городок
Сегодня в свет вышла демо версия версия шутера с элементами хоррора под названием Pine harbor от компании Vision Forge Team. Пока что, отзывы на площадке Steam смешанные, но учитывая что это только демо, судить пока ничего не стоит.
"учитывая что это только демо, судить пока ничего не стоит"- что за бред? А для чего демо то тогда создают? Что б не судить? Ну верно да.
А ты видел демку Last Epoch? Она и близко была не похожа на то, что даже в раннем доступе выложили, не говоря уже про текущий статус.
Какой тогда смысл в демо?
На мой взгляд, задача демки привлечь внимание к проекту и параллельно привлечь инвестирование, которое напрямую зависит от хайпа, а от финансирования напрямую зависит уже финальное качество игры. Достаточно вспомнить тот же Атом - с чем они выходили на кикстартер, с чем в ранний доступ и с чем вышли в релиз.
Главное, чтобы после демо желание не отпало в финальной игре) а то демо может быть ужасное и все ... тот же ласт эпок - после демо желание в нее играть вообще не возникло
А что, Last Epoch у нас вершина игростроя чтоль ? Крайне посредственный и унылый диблоид.
у меня за час игры чуть глаза не вытекли от этого тумана и темноты.Шо ежик в тумане пробегал.Так и не понял что делать где искать отца)
Совсем темно?
Да моментами темно так ,что стоиш и ждеш когда сожрут уже тебя.Днем еще более менее.Фонарик может найти надо или факел какой)Игра выглядит как наброска ассетов анреала на скорую руку.
Выглядит крайне интересно.
нахрена он сделал этот ванючий крафт и выживач