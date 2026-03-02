Названа дата релиза Pink Noise - российского хоррора о жуткой кассете

Российская студия Somber Games объявила, что первый эпизод визуальной новеллы с элементами хоррора Pink Noise выйдет уже 6 марта 2026 года в 20:00 МСК.

Геймеры смогут ознакомиться с началом жуткой истории, которая развернется в американском городке Ривервуд. По сюжету в руки подростков попадает загадочная видеокассета — ее просмотр запускает цепь пугающих событий.

Героям придется столкнуться со страхами и попытаться выжить. Игроки смогут определять судьбы протагонистов с помощью решений, склоняя чашу весов к одной из нескольких концовок.

Среди особенностей новинки — ретроатмосфера 90-х и VHS-эстетика в основе. Также заявлена русская озвучка от таких профессионалов, как Константин Карасик (Ваас из Far Cry 3), Элиза Мартиросова (Элли из The Last of Us), Анастасия Филимонова (Труд из God of War) и Никита Моисеев (Хвэй из League of Legends).

Pink Noise будет состоять из пяти эпизодов. Их сроки релиза не называются.