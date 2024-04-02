В разработке визуальная новелла "Розовый шум" - психологический хоррор в ретро-стиле

Российские разработчики из Somber Games готовят психологический хоррор в жанре визуальная новелла. Ретро-стиль 90-х годов Америки, мистический городок из творений Стивена Кинга, пять ключевых персонажей, щекотливая атмосфера хоррора и яркий визуальный стиль.

Жили-были пять друзей в обычном и никем не замеченном городе Ривервуд, пока все не изменилось. Предстоит разгадать мрачную тайну, что превратила жизнь школьных приятелей в фестиваль ужаса и безумств. В ходе прохождения игрок будет принимать много решений, которые для персонажей могут принять фатальный исход.

В особенностях отмечают анимацию, полностью озвученные диалоги ветеранами, большое количество мини-игр и интригующий нелинейный сюжет.

Демо, по словам разработчиков, выйдет в июне. Всего планируют пять эпизодов. Дата выхода полной версии пока неизвестна.