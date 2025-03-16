Авторы Pioneers of Pagonia в духе The Settlers объявили о повышении цены и поделились планами на 2025 год

После более чем года в раннем доступе Envision Entertainment объявила о скором повышении цены на градостроительный симулятор Pioneers of Pagonia. С 8 апреля 2025 года игра будет стоить 34,99 USD (цена в рублях пока неизвестна). До этого момента у игроков есть последний шанс приобрести ее по сниженной цене — во время весенней распродажи Steam действует дополнительная скидка 20% к текущей цене 880 рублей.

С момента выхода в ранний доступ Pioneers of Pagonia получила четыре масштабных обновления. В начале 2024 года в игре расширили экономику, добавив новые здания и юниты. В апреле появился кооперативный режим, а в июне — обновление «Добыча полезных ископаемых», которое ввело культового геолога и новый тип врагов — скавсов. Самым крупным стало Magic Update в ноябре 2024 года, где появились магические юниты, переработанная боевая система и новые ресурсы.

Во втором квартале 2025 года разработчики представят новое обновление и редактор карт. А долгожданная сюжетная кампания станет частью финального релиза 1.0. Дата выхода полной версии пока не объявлена.