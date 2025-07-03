Pioneers of Pagonia, духовная наследница The Settlers, получила масштабное обновление экономики и визуальной части

Разработчики стратегии Pioneers of Pagonia, вдохновлённой классической The Settlers, выпустили крупное обновление, которое существенно меняет старт игры и систему развития поселений. Основные изменения затронули экономику, геймплей и визуальную составляющую. Всё это стало возможным благодаря обратной связи от игроков.

Теперь начало игры стало более логичным: игроки стартуют с небольшой группой из 25 перевозчиков и 25 пионеров, которые занимаются сбором ресурсов и строительством базовых зданий. В игру добавлено 8 новых построек, а вся экономика перестроена таким образом, чтобы игроки поэтапно открывали новые возможности, отталкиваясь от собранных ресурсов и текущих потребностей поселения.

Существенные изменения коснулись и системы питания. На ранних этапах перевозчики сами готовят еду, а новые жилые дома способны вместить до восьми жителей и двух новорождённых. Добавлена новая панель прогресса поселения, позволяющая отслеживать развитие инфраструктуры и ориентироваться в ближайших целях.

Помимо прочего, в игру введён новый тип юнита — пионеры. Они выполняют сразу несколько функций: собирают древесину, строят деревянные здания и работают в мастерской и на складе. Интерфейс строительства стал удобнее — недоступные здания теперь скрыты за отдельной кнопкой.

Отдельного внимания заслуживают визуальные улучшения. Разработчики обновили модели лесорубов, пекарей, ювелиров и монетчиков. На островах появились новые растения, такие как тюльпаны, ковыль и полынь. Также были добавлены аисты, которые селятся на крышах домов, и лягушки у водоёмов. Генерация карт стала разнообразнее: появились скалы, горные хребты и более плавные переходы между биомами.